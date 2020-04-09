شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف تفاصيل تحويل مراكز ومدن الشباب إلى حجر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تجهيز مراكز شباب ومدن شباب في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل تحويلها إلى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل محافظة يجرى تجهيز أماكن فيها للحجر الصحي، وأن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتجهيز تلك الأماكن فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوى، بالإضافة إلى تجهيز المقياس الخاصة بدرجات الحرارة وتوزيعه بمختلف مراكز الشباب في الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، أن التجهيزات وضعتها وزارة الصحة من خلال وضع ضوابط، وتطهير المبني الخاص بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث تم تجهيز المنشآت من حيث الآسرة والإمدادات اللوجيستية وحتى المطاعم، وفي حال حدوث انتشار للفيروس ستكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال أى حالات قد تحدث.

وطالب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، المواطنين بالتزام المنازل واتباع الإجراءات الوقائية التي أطلقتها وزارة الصحة، من أجل حماية المواطنين ومنع انتشار الفيروس بينهم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

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وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.