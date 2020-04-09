شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة القاهرة": انتظام العمل بمعهد الأورام وسط إجراءات وقائية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، تولتها وزارة الصحة والقوات المسلحة، وهي مرتبة ومنظمة وجاهزة للإقامة، بالإضافة إلى أن المستشفيات التابعة للجامعة جاهزة على أكمل وجه لاستقبال أي حالات، وهناك اجراءات دائمة لتعقيمها ومراجعة نظم التعقيم بها.

وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك بروتوكولات لمكافحة العدوى والتعقيم، وتم تشكيل لجنتنين من أجل متابعة تنفيذ تلك البروتوكلات، والتأكد من تنفيذها وإمكانية إضافة نقاط جديدة على تلك البروتوكولات، مشيرا إلى أن معهد الأورام عاد لعمل من جديد لاستقبال حالات الإصابة بالأورام السرطانية، مع اتباع أساليب الوقاية لشكل دوري ودائم، بعد أن تم الكشف على كامل العالمين بها.

وأوضح أن جميع المستشفيات الجامعية تجري فيها حملات توعية من أجل منه تفشي أو انتشار الفيروس المستجد، الذي يستهدف الحهاز التنفسي للإنسان.