شكرا لقرائتكم خبر عن عندك موهبة المذيع والمحاور؟.. ابعتلنا فيديو وليك مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت لديك موهبة التقديم أو الحوار، يدعوك ”الخليج 365” لإرسال فيديو مدته دقيقة واحدة تعبر فيه عن موهبتك عبر واتس آب 01029388686. ويفتح الخليج 365 الباب للجميع للتعبير عن مواهبهم فى التقديم بكافة أشكال البرامج سواء الإخبارية أو الحوارية أو الترفيهية، والتى يمكن نشرها عبر جميع المنصات الإعلامية الرقمية الخاصة بالمؤسسة بداية من الموقع الإلكتروني وصولا لصفحات الموقع المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى التى تتواجد عليها الخليج 365 بقوة.

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