شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 195 متسابقا يشاركون فى المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، إنه تم عقد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة المشكلة لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين فى المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه لهذا العام ( حافظ عليها – تلاقيها)، والتى تقام للعام الثالث على التوالى.

وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعداد المتسابقين وصلت إلى 195 متسابقا على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية وحضور المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور محمد عنتر أستاذ مساعد ورئيس قسم الإدارة الحقلية بمعهد بحوث إدارة المياه.

وأوضح محمود أنه تم خلال الاجتماع فرز وتقييم الاستمارات المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه طبقا لمعايير المسابقة حيث تم تقييم 50 استمارة متسابق، وكانت الغالبية العظمى من التجارب عن استخدام طرق الري الحديث بالرش والتنقيط.

وأكد محمود أنه تمت مراعاة المسافات البينية اللازمة والتدابير الاحترازية أثناء الاجتماع كأجراءات وقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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يشار إلى أن وزارة الرى تؤكد أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات ندرة المياه التي تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

يذكر أن المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الري من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعي بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة في استخدام وسائل الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS) بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى في جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 وللمساعدة في تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037.

وخصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، والتي سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.