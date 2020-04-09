قيادات جامعة الأزهر تتبرع براتب شهر لصندوق تحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر تضامنًا مع الحكومة لما تقوم به من جهودٍ غيرِ عادية وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء كورونا المستجد، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة
وتقدمت الجامعة، في بيان لها، بالشكر لمنسوبيها الذين يشاركون في هذا الأمر، كلٌّ حسبَ مقدرته، داعية المجتمع المدني للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي.
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