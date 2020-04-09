محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المستبعد فرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم.
وقال سعد، في مداخلة لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء: "تم غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.. ومن غير المسموح للمواطنين النزول في الشوارع للاحتفال بيوم شم النسيم".
وأوضح متحدث الوزراء، أنه سيتم التعامل مع يوم مع شم النسيم مثل يوم الجمعة في قرارت الحظر، بما يشمل غلق المولات والمحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء يكشف إمكانية فرض حظر تجوال كامل يوم شم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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