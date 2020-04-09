التموين: استثناء عمال دليفري المواد الغذائية من الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن كل الأغذية سواء في نقلها أو بيعها وتوزيعها وتحرك عمال الدليفري بالمطاعم، مستثناة من قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال وغير خاضعة له.

وأضاف حسام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن البعض فسر قرارات مجلس الوزراء بشكل غير سليم خاصة فيما يتعلق بمن تم استثنائهم من قرار الحظر.

وتابع: "يتم استثناء كل العاملين بالمنظومة الغذائية من قرار الحظر، ويُسمح لعمال الدليفري بالمطاعم بالتحرك طوال اليوم مع الالتزام بغلق المطاعم لعدم استقبال المواطنين بالداخل".

وأشار إلى أن محلات السوبر ماركت يمكنها العمل خلال ساعات حظر التجوال، ويمكن للمواطن في حالة الضرورة النزول للشارع بعيدا عن الطرق العامة لشراء بعض احتياجاته.