الفرصة الأخيرة.. ننشر آخر موعد للتسجيل في منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن غدا الخميس، هو آخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على منحة قدرها 500 جنيه نتيجة تضررها من وباء كورونا.

ودعا محمد سعفان، الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل إلى سرعة تسجيل بياناتها، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الغد فقط.

وأوضح أن ذلك تسهيلًا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وجاءت خطوات وكيفية التسجيل على موقع الوزارة كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي :http://www.manpower.gov.eg/

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- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار أضغط هنا للتسجيل.

- املأ بيانات الاستمارة.

- اضغط على إرسال.

وتبدأ الوزارة، في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

ويأتي الصرف من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.