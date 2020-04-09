اليوم.. استئناف حسام حبيب على حبسه سنة لشروعه في قتل المنتج "ياسر خليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.

ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، قضت في 2 مارس الماضي، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل.

وسبق للمنتج ياسر خليل أن تقدم ببلاغ ضد حسام حبيب، خلال ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إلى منزله -يقصد خليل- وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.