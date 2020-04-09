الجريمة في 24 ساعة.. 3 جرائم قتل وترويج المخدرات على "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:

شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان بعدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا ما بين ارتكاب جرائم قتل وترويج المخدرات على الفيس بوك وترويج آلاف الكمامات غير المرخصة وسقوط تُجار مخدرات.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

-انتهت بقتيلين.. تفاصيل جديدة في جريمة "الدم والانتقام" ببولاق

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط متهم هارب في مقتل صاحب محل هواتف وعاطل بشارع الملكة بفيصل، والمتداولة إعلاميا بـ"جريمة بولاق الدكرور".

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-مقتل عامل على يد أبناء شقيقته بسبب الميراث في سوهاج

قُتل عامل، في مشاجرة مع أبناء شقيقته بسبب خلافات الميراث في سوهاج.

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-طعنه بمطواة.. عاطل يمزق جسد شابًا حتى الموت في بني سويف

أقدم عاطل في بني سويف، على قتل شاب، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بمدينة سمسطا، وجرى القبض على المتهم.

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-لإحداث أزمة في رمضان.. ضبط عناصر إخوانية تجمع سلع تموينية بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر إخوانية لتجميعها سلع تموينية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

-في البحيرة.. الاسم طالب والمهنة تاجر مخدرات على "الفيس بوك"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب يروج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البحيرة.

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-آلاف من الكمامات غير المرخصة.. تعرف على الحملات التموينية لضبط الأسواق (فيديو)

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى في ظل الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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-مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع وغش التجار في الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية.

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-الداخلية: ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 49 طربة لمخدر الحشيش بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أربعة عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" حال استقلالهم سيارة أجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم 49 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام.

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-الداخلية: سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 150 طربة حشيش و5 كيلو شابو بالجيزة والبحيرة

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، 5 عناصر إجرامية بالبحيرة والجيزة، وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش، و5 كيلو من مخدري الشابو والباودر بقصد الإتجار.

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-سقوط صاحب شركة هارب من أحكام بـ 66 سنة سجن في النزهة

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب شركة هارب من أحكام بالسجن لمدة 66 سنة، و2مليون جنيه غرامات بمنطقة النزهة.

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-القبض على 8 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على 8 عاطلين، كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية، وجرى ضبطهم بكمية من المواد المخدرة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

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-حزنًا على وفاة والده.. طالب سوداني يلقي نفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية

انتحر طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، سوداني الجنسية، بإلقاء نفسه من نافذة الشقة سكنه بالطابق الرابع في عقار بمنطقة المنتزه، حزنًا على وفاة والده.

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