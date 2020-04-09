مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بإصابة طلبة شرطة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما زعمه أحد مقدمى البرامج الذى تبثه إحدى القنوات الفضائيه الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس "كورونا" ، مؤكداً عدم صحة تلك المزاعم جملةً وتفصيلاً .

وأوضح المصدر أن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه أذرع تلك الجماعة الإرهابية من ترديدات بهدف محاولة التشكيك فى قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس كورونا "المستجد"