مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بإصابة طلبة شرطة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مصدر أمنى صحة ما زعمه أحد مقدمى البرامج الذى تبثه إحدى القنوات الفضائيه الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس "كورونا" ، مؤكداً عدم صحة تلك المزاعم جملةً وتفصيلاً .
وأوضح المصدر أن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه أذرع تلك الجماعة الإرهابية من ترديدات بهدف محاولة التشكيك فى قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس كورونا "المستجد"
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