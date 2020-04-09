شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: «لو الناس عملت اللي عليها هنقضي على كورونا يونيو المقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تصورات زيادة ساعات الحظر كلها نابعة من «السوشيال ميديا» ولا صحة لها، مؤكدًا أن بداية الحظر من الثامنة مساءً بسبب تكدس المواطنين وزحام المواصلات من الساعة الخامسة حتى السابعة.

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أضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه لو أقررنا الحظر الكامل ولم يكن المواطن على قدر المسؤولية ستظل الأزمة كما هي ولا كأننا عملنا حاجة، قائلًا: «الناس مينفعش تخرج في شم النسيم زي كل سنة».

وأوضح وزير الإعلام التبرع بـ20% من رواتب الوزراء والمحافظين لن يسري على موظفي الجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلى أن التبرع اختياري من الموظفين لمن يريد، مؤكدًا أن بعض نواب المحافظين أبدوا رغبتهم في التبرع.

وأكد «هيكل» أنه «لو المجتمع المصري عمل اللي عليه والتزم بالإجراءات الوقائية سنقضي على كورونا يونيو المقبل».