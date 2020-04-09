أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 110حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 110حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و9 وفيات عزل ألف أسرة ببنى سويف بسبب كورونا.. وغلق مصنع بعد ظهور إصابة وزير التنمية المحلية:إزالة 3022 حالة تعد على الأراضى تنفيذا لتكليفات الرئيس طبيبة الإسماعيلية: تعرضت للتنمر والطرد من مسكنى بسبب عملى فى العزل الصحى.. فيديو الشهر العقارى: استمرار تعليق العمل لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل بسبب كورونا الصحة العالمية للشرق الأوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. إنفوجراف متحدث الوزراء: معدل الإصابة بكورونا فى مصر 14 شخصًا فقط لكل مليون وزير الرياضة : تحويل بعض مراكز الشباب لصرف المعاشات بالتنسيق مع الاتصالات التعليم:طلاب أولى ثانوى يتحدون الدعوات المغرضة ويؤدون الجغرافيا إلكترونيًا إنفوجراف.. مليون و491 شخص مصاب بكورونا عالميا و 87 ألف حالة وفاة 24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر متحدث الوزراء: قرارات ومواعيد جديدة للحظر خلال رمضان حال استمرار الأزمة وزير الإعلام: تقليل فترة حظر التجوال يهدف للتيسير على المواطنين ضبط كميات كبيرة من الأغذية احتكرتها عناصر إخوانية لإحداث أزمة فى رمضان متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر Advertisements الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 13 ألفا والإصابات إلى 400 ألف الصحة تنفى بيان شركة أكديما الحكومية حول إنتاج عقار لعلاج مرضى كورونا المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد السياحة: فنادق الحجر بمرسى علم تعمل وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية 11 قرارا لرئيس الوزراء فى مؤتمر إعلان مد حظر التجول لمواجهة كورونا (إنفوجراف) غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة تكدس ركاب بقطار "الإسكندرية - إيتاى البارود" قبل بدء تطبيق حظر التجوال.. فيديو خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية بمنطقة بنى حسن الأثرية وزارة النقل: المترو نقل 900 ألف راكب والسكة الحديد 320 ألف أمس محافظ القاهرة: تطهير 19 ألف مبنى حكومى والسلع الإستراتيجية تكفى 3 أشهر النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط المترو بعد تعديل حظر التجوال بداية من الغد اختبار كورونا مجانى على الغرفة.. covid 19 خدمة جديدة فى سويسرا للعزل الصحى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة.. الجمعة

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