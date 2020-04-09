أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 110حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
الصحة: تسجيل 110حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و9 وفيات
عزل ألف أسرة ببنى سويف بسبب كورونا.. وغلق مصنع بعد ظهور إصابة
الصحة العالمية للشرق الأوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. إنفوجراف
متحدث الوزراء: معدل الإصابة بكورونا فى مصر 14 شخصًا فقط لكل مليون
إنفوجراف.. مليون و491 شخص مصاب بكورونا عالميا و 87 ألف حالة وفاة
24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر
البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر
وزير الإعلام: تقليل فترة حظر التجوال يهدف للتيسير على المواطنين
ضبط كميات كبيرة من الأغذية احتكرتها عناصر إخوانية لإحداث أزمة فى رمضان
الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 13 ألفا والإصابات إلى 400 ألف
المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد
11 قرارا لرئيس الوزراء فى مؤتمر إعلان مد حظر التجول لمواجهة كورونا (إنفوجراف)
غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة
تكدس ركاب بقطار "الإسكندرية - إيتاى البارود" قبل بدء تطبيق حظر التجوال.. فيديو
وزارة النقل: المترو نقل 900 ألف راكب والسكة الحديد 320 ألف أمس
النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط المترو بعد تعديل حظر التجوال بداية من الغد
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