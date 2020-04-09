شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: أكثر من مليون ونصف المليون تقدموا للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مد ساعة حظر التجول لا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية، ولكن الهدف منها هو منح فرصة للموظفين للانتقال بشكل مريح في وسائل المواصلات، لمنع التكدس الشديد الذي شهدته المواصلات العامة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه إجراء احترازي هدفه منع الزحام، والدليل على ذلك أن موعد غلق المحلات التجارية ما زال كما هو منذ القرار الخاص بمواعيد غلقها.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن رئيس الوزراء سيجري اجتماعا مع المجموعة الوزارية المسئولة عن صرف الـ500 جنيه للعاملة غير المنتظمة، حتى لا يكون الناس عرضة للشائعات ويتسببون في زحام أمام البنوك، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتفهم الخاصة، وسيجرى تحديد الفروع التي سيتم الصرف فيها، ونزولهم تباعا وبشكل منتظم حتى لا يتسببون في زحام أمام البنوك، مؤكدا أن هناك حالات تم رصدها غير مستحقة، وأن كل من سجلوا تخطوا المليون ونصف تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن المستشفيات التي عددها 30 مستشفى تعمل بربع طاقتها مع مرضى فيروس كورونا، ولكن السبب وراء نقل الفئات المصابة بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض إلى المدن الجامعية، لأن فرص تعافيهم كبيرة ولا يحتاجون إلى عناء كبير من الأطباء أو أجهزة تنفس صناعي، والهدف هو جعل الفرق الطبية تركز بشكل أكبر مع الحالات الصحية الحرجة المصابة بالفيروس.