شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CNBC: انسحاب ساندرز يشعل مارثون انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سي ان بي سي الامريكية ان جو بايدن ، الذي كان نائب باراك أوباما سيواجه الرئيس ترامب في جولة نوفمبر وهو ما كان متوقعا منذ البداية لكنه اصبح حقيقة الآن بعد خروج السناتور بيرني ساندرز من السباق الديمقراطي ، معلناً الأربعاء أنه أوقف حملته.

وكان بايدن متصدرا في استطلاعات الرأي الأولية منذ دخوله الانتخابات التمهيدية الديمقراطية قبل عام تقريبًا.

تم تأكيد احتمالية أن يصبح بايدن منافس ترامب عام 2020 خلال قضية العزل حيث ووجه اليه الاتهام من قبل مجلس النواب ذو الأغلبية الديموقراطية بإساءة استخدام سلطته وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الضغط على حكومة أوكرانيا لتبدأ تحقيقات بشأن عائلة بايدن.

وقد أكد النائب الديموقراطي آدم شيف الذي قاد الادعاء ، مرارًا وتكرارًا أن تصرفات ترامب كانت مدفوعة برغبة في تشويه "خصم سياسي كان يخشاه بشدة" وبرأ مجلس الشيوخ ترامب من الاتهامات في فبراير.

ولكن من نواح أخرى ، يبدأ الحدث السياسي الأهم في ظروف استثنائية لا يمكن لأحد التنبؤ بها، حيث أدى وباء كورونا إلى تعطيل الاقتصاد الأمريكي وأجبر الجميع على التزام منازلهم والتوقف عن العمل من أجل تخفيف كارثة حذر مسؤولو الصحة العامة من أنها قد تودي بحياة مليوني شخص في البلاد.

بالنسبة لبايدن ، يعني الوباء نهاية لنمط الحملة المتميز الذي يتميز بالعناق والهمسات في الأذن، وبالنسبة لترامب أوقف مسيرات الحملة الصاخبة التي ميزت صعوده في عام 2016 والتي استمر في استضافتها في جميع أنحاء البلاد كقائد لها.

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بالنسبة للبلاد ، كان ذلك يعني المأساة والدمار حيث استمر فيروس كورونا في التفشي وأصاب ما يقرب من نصف مليون في الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وفقد الملايين وظائفهم ، ويمكن أن ترتفع البطالة إلى 32%.

من جانبه ، سعى ترامب إلى الاستفادة من الخلافات بين الجناح الليبرالي للحزب ، الذي يمثله ساندرز ، والعنصر المعتدل الذي يمثله بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية، بعد أن أعلن ساندرز عن انسحابه دون ترامب على تويتر “بيرني ساندرز خارج! شكرا لك إليزابيث وارن. لولاها لكان بيرني فاز تقريبا في كل ولاية يوم الثلاثاء الكبير انتهى هذا تمامًا كما أراد الديموقراطيون يجب أن يأتي شعب بيرني إلى الحزب الجمهوري ، التجارة! "