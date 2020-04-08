شكرا لقرائتكم خبر عن أمن أسيوط يساعد مواطنًا خرج وقت الحظر بحثًا عن نقل دم لأحد أقاربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت قوات الشرطة في محافظة أسيوط بمساعدة أحد الأشخاص، خرج وقت الحظر من إحدى العيادات لاحتياجه إلى نقل دم لأحد أقاربه لإجراء عملية جراحية. Advertisements وأثناء متابعة الأجهزة الأمنية لتطبيق حظر تحرك المواطنين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، تلاحظ خروج شخض من إحدى العيادات وقت الحظر، وبسؤاله أفاد باحتياجه إلى نقل دم لأحد أقاربه لإجراء عملية جراحية. على الفور، قامت الأجهزة الأمنية باصطحابه بسيارة الشرطة إلى أحد المستشفيات ومساعدته في صرف الدم اللازم له والعودة به مرة أخرى للعيادة المشار إليها. ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطن الذي تقدم بالشكر لرجال الشرطة.

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