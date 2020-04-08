شكرا لقرائتكم خبر عن بـ15 جنيهًا للجمهور.. «صيادلة الإسكندرية» تحدد 40 عبوة كحول إثيلي لكل صيدلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الإسكندرية، ان النقابة عقدت اتفاقا مع إدارة شركة السكر والتقطير بالحوامدية على توفير كميات من الكحول الإثيلى لأعضاءها، في إطار جهود النقابة في التصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد «أنسى» أن نقابة الاسكندرية نجحت في استخراج تصاريح نقل كميات الكحول المتعاقد عليها من القاهرة، وقامت بشراء العبوات والاستعانة بفريق متخصص لتخفيفه إلى نسبة 70٪ وتعبئته.

وأشار إلى أن النقابة فتحت باب الحجز لأعضائها اعتبارا من الأربعاء، من مقري النقابة بسموحة والعجمي، على أن يبدأ التسليم بعد الحجز بيومين، وتبلغ حجم عبوة الكحول 100 مل، على أن يكون السعر للجمهور 15 جنيهًا.

وحددت النقابة العدد المسموح به لكل صاحب صيدلية بـ40 عبوة كحول، وللزملاء الحكوميين والصيادلة غير أصحاب الصيدليات 5 عبوات، وحددت الأوراق المطلوبة للاستلام، وهي كارنيه النقابة ورخصة الصيدلية لأصحاب الصيدليات.