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مستشفي العزل في كفر الزيات يستقبل قافلة مساعدات جديدة

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محمد فايد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في الغربية وصول ثاني قافلة مساعدات لدعم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى كفرالزيات العام بعد تحويلها إلى مستشفى للحجر والعزل الصحي لاستقبال المصابين بفيروس من أبناء المحافظة.

وتم تسليم كميات كبيرة من عبوات العصائر ومياه الشرب المرسلة من قبل حزب مستقبل وطن بالغربية لدعم أطباء مستشفى العزل بكفر الزيات، بحضور الدكتورة هيام أبوحمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات.

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