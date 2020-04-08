شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق «كافيه» مخالف.. محافظ الشرقية: لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل إغلاق «كافيه» داخل مركز ثقافى اجتماعى تابع لجامعة الزقازيق، موضحا أنه تم مصادرة كافة المعدات التي بداخله، وسيتم اتخاذ ما يلزم قانونيا.
أضاف المحافظ، في اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أن المحافظة تأخذ الأمور المتعلقة بصحة المواطن بجدية شديدة، «ولا نتهاون مع أي جهة مطلقاً، لأن ما نمر به لا يتحمل أي تهاون على الإطلاق».
وأشار المحافظ إلى أنه تفاجئ بمشهد تجمع المواطنين بـ«الكافيه»، وعلى الفور اتخذ ما يلزم على الفور تجاه الواقعة ومصادرة كافة المعدات به، مشدداً على أن ما تمر به مصر والعالم الآن في ظل جائحة كورونا لا يتحمل أي تهاون فيما يخص الصحة العامة للمصريين.
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