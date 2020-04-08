شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق تطبيق الإدارة المتكاملة للزيتون على الهاتف المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج الإدارة المتكاملة للزيتون من خلال تطبيق على أجهزة الهاتف المحمول يتم تحميله مجانا وبسهولة من خلال متجر تطبيقات جوجل بهدف خدمة مزارعي الزيتون.

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وقال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن البرنامج يقدم كافة أشكال الدعم الفني لمزارع الزيتون، وإرشاد المزارعين على اتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، إن التطبيق يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الأصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والري والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، وطرق المكافحة، فضلا عن الأمراض التي قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، وكذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه وتحقيق قيمة مضافة له.

ويحمل البرنامج على المتجر اسم «الإدارة المتكاملة للزيتون»، أو يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=clac.es.myapplication