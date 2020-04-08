شكرا لقرائتكم خبر عن رش 5 آلاف شارع وتحرير 2169 مخالفة تموينية.. محافظ المنيا يستعرض جهود مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تواصل أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، حيث أسفرت تلك الحملات عن رش وتطهير 5237 مبنى حكوميًا و237258 منزلا و5582 شارعا، وشملت الأعمال مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وجميع المستشفيات.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة.

واستعرض المحافظ عددًا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لجميع الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

وتابع المحافظ مع رئيس مجلس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم ومستشفيات العزل والحميات والصدر وتنظيم حركة الدخول والخروج بهما.

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وطمأن محافظ المنيا رئيس مجلس الوزراء حول موقف وأرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية والرقابة السعرية والحملات التموينية.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت الجهود لتلك الحملات خلال مارس عن تحرير 2169 مخالفة منها 1492 مخالفة مخابز و677 مخالفة أسعار وأسواق.

وذكر «القاضي» أنه خلال الفترة من 25 مارس وحتى 7 أبريل تحرر 618 مخالفة منها 396 للمخابز و221 للأسواق ومخالفة واحدة للمواد البترولية.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتيسير عمل جميع المصانع العاملة بالمحافظة لتعمل بكامل طاقتها حفاظا على معدلات الإنتاج مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد المحافظ أنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2019-2020 بالإضافة للمشروعات المركزية والقومية الأخرى طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أنه تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن بالترصد المستمر لحالات التعدي على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والقيام بالإزالات الفورية في المهد بمعدات الوحدات المحلية ودون الانتظار للدراسات الأمنية، مؤكدًا أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات مكبرة للنظافة بالتزامن مع فترة حظر التنقل لرفع القمامة وإزالة التراكمات بجميع مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة.