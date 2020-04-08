شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 8 مدن شبابية جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز خدمية مجتمعية، وتجهيز 8 أماكن من المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن هناك تنسيق مع وزارتي الاتصالات والتضامن لتجهيز عدد من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف المرتب الشهري للموظفين والمعاشات.

تابع أن الوزارات تعمل بشكل متكامل في ضوء أزمة كورونا، موضحا أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة في كل المجريات، وتم التنسيق على أن تكون المدن الشبابية ومراكز التعليم لتصبح بمثابة مستشفيات عزل، حيث يوجد 8 مدن شبابية ومراكز التعليم المدني جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.