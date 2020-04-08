شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يوجه المحافظين بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الأربعاء، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

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وقال «شعراوي»، بحسب بيان، إن المحافظات نجحت في تنفيذ نحو ٣٠٢٢ حالة إزالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وأشاد «شعراوي» بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب «شعراوي» المحافظين باستنفار كافة الاجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.