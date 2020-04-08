شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد»: تكليف طلاب مدارس التمريض بإعداد أبحاث بديلة عن الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم تكليف طلاب مدارس التمريض بإعداد أبحاث بديلة عن الامتحانات، وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة بشأن امتحانات مدارس التمريض، حيث ستكون هذه الأبحاث لجميع المراحل من الصف الأول وحتى الثالث بجميع مدارس التمريض على مستوى المحافظة والبالغ عددها 5 مدارس.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريح، الأربعاء، إلى أنه يُجرى حاليًا تحديد آلية الاختبار بمعاهد التمريض، والتي لم يرد بشأنها قرار حتى الآن، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا، من خلال منع أي تجمعات فيما يخص التعليم بمدارس التمريض.