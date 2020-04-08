شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نتوسع في دائرة الاشتباه.. وسحب نحو ألفي عينة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن المبرر الوحيد لخلو 16 دولة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هو أنها لا تقوم بالتحليل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» على فضائية «ON»، مساء الأربعاء، أن تلك الدول سحبت 10 عينات فقط، لأن الاشتباه قائم على القادم من الخارج فقط، أما في مصر تم توسيع دائرة الاشتباه.

تابع: «لطمأنة الناس يتم سحب نحو 2000 عينة يوميا، ومصر سحبت 25 ألف عينة، وكانت النتيجة 1500 عينة إيجابية للفيروس».