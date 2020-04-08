شكرا لقرائتكم خبر عن من الحجر الصحي.. وزير الرياضة يتواصل مع اللاعبين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللاعبين العائدين من الخارج والموجودين بالحجر الصحي، للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم وسلامتهم، في إطار متابعته المستمرة مع اللاعبين المصريين العائدين من الخارج الموجودين بالحجر الصحى تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة بإخضاع المصريين العائدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

Advertisements

وحفز وزير الشباب والرياضة اللاعبين لعبور تلك الفترة في أفضل حال وصحة، والاستفادة منها في التخطيط المستقبلي لبرامج إعدادهم تدريبياً بالتنسيق مع اتحاداتهم الرياضية واللجنة الأوليمبية في ضوء الحرص على الحفاظ على مستواهم الفني بعد عودة النشاط الرياضي حين الانتهاء من تداعيات تلك الجائحة على مستوى دول العالم.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه للمبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من الرياضيين للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال دعم الفئات المتضررة جراء هذه الأزمة.

من جهتهم، أشاد اللاعبون المصريون بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وكذا كل المجهودات المبذولة مع المصريين المتواجدين بالحجر الصحي، وما لمسوه من أفضل تعامل من جانب الأطقم الطبية، وإتاحة جميع الخدمات المطلوبة لتوفير الراحة لهم خلال فترة الحجر الصحي، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم على التواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم، والمهندس ياسر إدريس ممثلاً عن اللجنة الاوليمبية.