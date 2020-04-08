شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل إلى 30%.. «التموين» تعلن انطلاق مبادرة «أهلًا رمضان» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم «أهلا رمضان» بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30%، حسب نوع السلعة، الجمعة 10 أبريل الجارى.

وأوضح الوزير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لوضع آلية بديلة لمعارض أهلا رمضان، تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.

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وأضاف «المصيلحى» أن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش والألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وتابع أنه تم التواصل مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمخاطبة المحافظين للسماح لفروع السلاسل، بإنشاء شوادر أمام المحال بالمحافظات لتقديم السلع الرمضانية والأساسية للحد من التزاحم داخل المحال.

وأكد أن المبادرة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبشراكة تامة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية مع القطاع الخاص، ممثلا في الغرف التجارية والصناعية واتحاداتهما، وبدعم كامل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، تحت شعار «معا من أجل المستهلك».