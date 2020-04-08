شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع في بني سويف بعد إصابة عامل بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». ونفى المحافظ، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، الأربعاء، عزل قرية بني عفان بالكامل، مشيرا إلى أنه تم عزل قطاعين بها يشملان ألف أسرة بعد ظهور إصابات بكورونا مصدر حالة كانت قادمة من العمرة.

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