شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسى» أعلى الكوبرى تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق الكوبرى بشكل جزئى لمدة أسبوع بداية من مطلع الكوبري القادم من شارع الاهرام ومطلع الكوبري للقادم من شارع ربيع الجيزي.

وذكر بيان للمحافظة، الأربعاء، أن الغلق يبدء من الاربعاء الموافق 8/4/2020 وحتى الثلاثاء الموافق 14/4/2020 على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية حيث سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

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ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للأعمال والتاكد من الالتزام بالمواعيد المحددة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.