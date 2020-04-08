شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تسير طواقم طبية إلى مستشفيي العجوزة وزايد لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيرت مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددا من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة من أساتذة كليات طب الأزهر، لدعم جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت عدة تخصصات وهي التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، والأشعة والتحاليل الطبية.

وشدد «صديق» على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا برؤية القيادة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، وحرصها دائما على دعم وتطوير المنظومة الطبية؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.