شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يحذر: «كورونا» سينتشر بكثرة.. وعلينا البقاء في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوزراء قرروا التبرع بـ20% من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، وأيضا المحافظين تبرعوا بنفس القيمة، وهناك بعض المحافظين تبرعوا براتبهم بالكامل.
أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، موضحًا أن الفيروس سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة وعلينا الجلوس في البيت.
وأشار إلى أن وزير الإعلام، أسامة هيكل، هو من اقترح على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التبرع بـ20% من راتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.
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