شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تسيير رحلة استثنائية إلى لندن لنقل 70 راكبا بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة أير كايرو، غدًا الخميس، رحلة استثنائية إلى بريطانيا لنقل 70 ركابا بريطانيا تابعين لإحدى الشركات البريطانية فجر الخميس إلى لندن، وذلك بعد وقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران سيرت رحلة استثنائية إلى كندا لنقل 344 راكبا كنديا إلى بلادهم بعد وقف حركة الطيران في المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 23 أبريل المقبل، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.