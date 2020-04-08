شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمستشفيات العجوزة والشيخ زايد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مؤسسة الأزهر الشريف بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة من أساتذة كليات طب الأزهر، وذلك دعما لجهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت عدة تخصصات وهي التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، إضافة إلى تخصصات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأكد المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر أن تسيير هذه الطواقم الطبية يأتي دعمًا لكافة مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقًا لرسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية.

وشدد على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا برؤية القيادة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، وحرصها دائمًا على دعم وتطوير المنظومة الطبية؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.

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كما قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السماح للهيئة المعاونة والباحثين بالبدء في الإعلان عن مناقشة الرسائل العلمية حفاظًا على حقوق الباحثين مع مراعاة الضوابط الصادرة في هذا الشأن سابقًا وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأن يقتصر حضور المناقشة على المتخصصين فقط ولا يسمح لغيرهم بالحضور.