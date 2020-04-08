شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسى» أعلى الكوبرى تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق الكوبرى بشكل جزئى لمدة أسبوع بداية من مطلع الكوبري القادم من شارع الهرام ومطلع الكوبري للقادم من شارع ربيع الجيزي .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الغلق يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 8/4/2020 وحتى الثلاثاء الموافق 14/4/2020 على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية حيث سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كل من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.

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وفى سياق أخر أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب بأحياء "جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور" من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالى نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة انجاز اعمال الصيانه مع المتابعة الدقيقة .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة هذا وتقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.