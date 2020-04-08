شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نتائج تحاليل الكشف عن كورونا تظهر خلال 6 ساعات ولدينا 23 معملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نانسي الجندى مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أنه يوجد 23 معمل مرجعي تابع لوزارة الصحة يقول بإجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وقالت مدير المعامل المركزية أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إنشاء 6 معامل أخرى .

وقالت الدكتورة نانسي الجندى مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم أن هناك أشخاص مدربين على سحب العينات وحفظها بشكل مناسب وتابعت : يتم الحصول على مسحة من الأنف والفم للتحليل فى حالة الإشتباه بالإصابة وأضافت انه يتم الكشف عن النتائج خلال 6 ساعات .

وأضافت نانسى الجندي أن تحليل ال pCR يكشف عن وجود الفيروس مشيرة إلي أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن طريق الرزاز كما لا ينتقل عن طريق الحشرات .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.

وأكد البيان مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.