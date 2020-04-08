شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء: لن نسمح بزيادة ساعات العمل بعد قرار تعديل وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ما زالت آمنة وموجودة فى المنطقة الآمنة، ولكن الخطر والقلق أن يزداد عدد الإصابات اليومية بشكل أكبر من ذالك، حتى لا ندخل فى المرحلة الثالثة لمواجهة الفيروس.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إنه لن يسمح لأى جهة بزيادة ساعات العمل ساعة واحدة، وفى حالة أى تجاوز سيتم التعامل بكل حزم وشدة مع من يخالف.

وواصل سعد قائلا: من سيقوم بالتخلى عن أى عامل ببعض القطاعات السياحية وغيرها فلن يحصل على الحوافز التى أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ستؤثر على نمو الاقتصاد فى مصر، وكذالك على زيادة عدد البطالة، ولكننا نعمل حاليا على تدارك تلك السلبيات التى من الممكن أن تحدث جراء تلك الأزمة.

Advertisements

من جانب أخر، أشار المستشار نادر سعد، إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 إلى 150.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الجميع عليه الالتزام بالجلوس فى البيت، وجميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لإغلاق المحلات والكافيهات.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.