شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ليه الذباب و البعوض كتير السنة دى ؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق في المحافظات، انتشار الذباب والبعوض بشكل كبير ما دفع الكثير من الأهالى لإرسال شكاوى إلى وزارة التنمية المحلية للتدخل بسيارات رش الحشرات.

الدكتور على يونس رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، يوضح في الإنفوجراف التالى سبب انتشار الذباب والبعوض وطرق التخلص منه:

الانفو :

شهدت العديد من المحافظات انتشار الذباب والبعوض بشكل كبير

و السبب وفقا للمتخصصين في علم الحشرات :

1- بؤر القمامة التي ينتشر حولها الذباب في محيط 2 كيلو متر

أما البعوض فينتشر حولها بمسافة 5 كيلو متر

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2-بؤر مياه الصرف الصحى الراكدة

3- دخول فترة الصيف التي يتكاثر فيها الذباب و البعوض

القضاء عليهما يتطلب مجموعة من الإجراءات :

1-رفع تراكمات القمامة والتخلص من المياه الراكدة.

2- استخدام سلك معدنى أو بلاستيك فى نوافذ المنزل.

3-استخدام المبيدات الحشرية الآمنة على الصحة.

4-خصصت وزارة التنمية المحلية رقم لتلقى الشكاوى من انتشار هذه الحشرات على واتس أب 01150606783.

5-كما دفعت الوزارة بسيارات رش الحشرات للمناطق التي يكثر فيها انتشار البعوض والذباب

ووجهت بسرعة رفع تراكمات المخلفات والقمامة في الشوارع