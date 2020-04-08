شكرا لقرائتكم خبر عن عزل ألف أسرة ببنى سويف بسبب كورونا.. وغلق مصنع بعد ظهور إصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إنه جرى عزل قطاعين فقط من قرية بنى عفان، موضحًا أن الأخبار التى نشرت بعزل القرية بالكامل غير صحيحة.
وأضاف الدكتور محمد هانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القطاعين مكونان من ألف أسرة.
وأشار الدكتور محمد هانى، إلى أن المحافظة توفر جميع الطلبات للأهالى بالقرية، ولا يوجد أى مشكلات بين المواطنين والمحافظة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية.
ولفت الدكتور محمد هانى إلى أن السبب فى ظهور الفيروس فى القرية عودة أحد المواطنين من العمرة وتم الاختلاط بالمواطنين فانتشر الفيروس بينهم.
وأوضح الدكتور محمد هانى أن هناك حالة ظهرت فى أحد المصانع وتم غلق المصنع للاطمئنان على الحالة للعاملين بالكامل.
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