شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: معدل الإصابة بكورونا فى مصر 14 شخصًا فقط لكل مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل الإصابة بفيروس"كورونا" في مصر 14 شخصا فقط لكل مليون، مضيفا أن معدل الاصابات التى كانت تخطط له الحكومة فى الأسبوع الثامن من 120 إصابة إلى 150، وجميع هذه الأرقام فى المتناول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأى عام المذاع على قناة ten، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن مصر تسير فى معدل جيد فى عدد الإصابات خلاف المعدل العالمى، ويوضح المعدل العالمى أن إصابة 120 شخص لكل مليون نسبة .

Advertisements

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الوزراء قرروا التبرع اليوم، بـ20% من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، وأيضا المحافظين تبرعوا بنفس القيمة وهناك بعض المحافظين تبرعوا براتبهم بالكامل، مضيفا أن الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، موضحًا أن الفيروس سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة وعلينا الجلوس فى البيت.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 مساء لأن معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.