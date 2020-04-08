شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: قرارات ومواعيد جديدة للحظر خلال رمضان حال استمرار الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يجب أن ننظر لتأخير حظر التجوال أن هدفه تقليل الزحام، وهو إجراء وقائى، فالموظفون الذين يسخرجون من عملهم الساعة الخامسة سيكون لديهم فرصة للذهاب إلى منازلهم دون تكدس، ومصر مازالت حاليا فى المنطقة الآمنة فنسبة الإصابة فى مصر هى 14 لكل مليون، والمعدل العالمى هو 120 إصابة لكل مليون، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قرارات ومواعيد جديدة ستطبق خلال شهر رمضان حال استمرار التزايد فى أعداد الإصابة.



وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة والذى يقدمه الإعلامى حسام حداد، أن جميع وسائل المواصلات العامة ستتوائم مع القرار الجديد لحظر التجوال، بالإضافة إلى السماح للمطاعم بتوصيل الطعام للمنازل على مدار اليوم.

وواصل سعد، قائلاً إن المتنزهات سيطبق إغلاقها بداية من الغد وأى تجمع ستتعامل معه الأجهزة الأمنية بكل حزم.

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من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وتضمن القرار استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.