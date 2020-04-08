اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، فى مقدمتها، رئيس الوزراء يعلن مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. يبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.. مدبولى: اقتطاع 20‎% من رواتب الوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة. Advertisements رئيس الوزراء يعلن مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. يبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.. مدبولى: اقتطاع 20‎% من رواتب الوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة. رئيس الوزراء يعلن مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. يبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.. مدبولى: اقتطاع 20‎% من رواتب الوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة. الصحة: الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية يخفض الإصابات بفيروس

"التعليم": امتحان نهاية العام لأولى وثانية ثانوى فى موعده

التضامن: 100 ألف أسرة جديدة تدخل "تكافل وكرامة" لمواجهة تأثيرات كورونا

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

أسعار الذهب تسجل 710 جنيهات للجرام عيار 21 اليوم الأربعاء

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمى إلى 49 حالة



الأرصاد: غدا طقس لطيف وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى والعظمى 22 درجة الصحة: الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية يخفض الإصابات بفيروس كورونا "التعليم": امتحان نهاية العام لأولى وثانية ثانوى فى موعدهالتضامن: 100 ألف أسرة جديدة تدخل "تكافل وكرامة" لمواجهة تأثيرات كوروناالحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهرأسعار الذهب تسجل 710 جنيهات للجرام عيار 21 اليوم الأربعاءتسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانياارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمى إلى 49 حالة السعودية تمدد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الوافدين 3 أشهر مجاناالأرصاد: غدا طقس لطيف وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى والعظمى 22 درجة

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