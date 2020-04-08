شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة توصيل الطلبات، ستكون مفتوحة 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم في المحلات.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شركات توصيل الطلبات كانت تعمل لـ الساعة السابعة، والآن ستعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن المواطن عليه الاتصال بأى خدمة توصيل من الغد، وسيجدها متاحة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجوال كاملا فى هذا اليوم.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم، حيث اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 مساء، لأن معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.

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وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ150.

ونوه المستشار نادر سعد أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لإغلاق المحلات والكافيهات.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.