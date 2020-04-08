محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن كل الأغذية سواء في نقلها أو بيعها وتوزيعها وتحرك عمال الدليفري بالمطاعم، مستثناة من قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال وغير خاضعة له.
وأضاف حسام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن البعض فسر قرارات مجلس الوزراء بشكل غير سليم خاصة فيما يتعلق بمن تم استثنائهم من قرار الحظر.
وتابع: "يتم استثناء كل العاملين بالمنظومة الغذائية من قرار الحظر، ويُسمح لعمال الدليفري بالمطاعم بالتحرك طوال اليوم مع الالتزام بغلق المطاعم لعدم استقبال المواطنين بالداخل".
وأشار إلى أن محلات السوبر ماركت يمكنها العمل خلال ساعات حظر التجوال، ويمكن للمواطن في حالة الضرورة النزول للشارع بعيدا عن الطرق العامة لشراء بعض احتياجاته.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين: استثناء عمال الدليفري الخاصين بالمواد الغذائية من وقت الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.