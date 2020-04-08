نشرة الحوادث المسائية.. تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري ومقتل اثنين في مشاجرة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

-مصدر أمني ينفي إشعال الأهالي النيران بمنزل مُتوفاة بسبب "كورونا" بدمياط

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا خبرًا تحت عنوان "أهالي جمصة يقومون بإشعال النيران بمنزل به حالة متوفاة بالـ"كورونا" للتخلص من الجثة وأفراد أسرتها".

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-لإحداث أزمة في رمضان.. ضبط عناصر إخوانية تجمع سلع تموينية بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر إخوانية لتجميعها سلع تموينية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

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-انتهت بقتيلين.. تفاصيل جديدة في جريمة "الدم والانتقام" ببولاق

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط متهم هارب في مقتل صاحب محل هواتف وعاطل بشارع الملكة بفيصل، والمتداولة إعلاميا بـ"جريمة بولاق الدكرور".

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-"عاوز نقل دم لإجراء عملية جراحية".. الشرطة تساعد مواطنا أثناء الحظر بأسيوط

قدم رجال الشرطة، يد العون والمساعدة لمواطن في محافظة أسيوط أثناء حظر التجوال، بالبحث عن دم لإجراء عملية جراحية لأحد أقاربه.

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-للصالح العام.. وزير الداخلية يُقرر إبعاد سورية خارج البلاد- (مستند)

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 458 لسنة 2020، بإبعاد سورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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-في البحيرة.. الاسم طالب والمهنة تاجر مخدرات على "الفيس بوك"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب يروج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البحيرة.

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-تعليق العمل في مكاتب الشهر العقاري حتى 23 أبريل لتجنب "كورونا"

قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، باستمرار تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري وتقديم الخدمات للجمهور، لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل الجاري.

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-تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبواليسر ضد محمد رمضان إداريًا

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء: "أزمة صورة الطائرة"؛ إداريًا للأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

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-تأجيل استئناف زوجة شادي محمد على حكم حبسها 3 سنوات لـ 20 مايو

أجلت محكمة مستأنف مدينة نصر، المنعقدة في التجمع الخامس، استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة زوجها، لجلسة 20 مايو.

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-تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية "أحداث الوزراء" لـ 12 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إداريًا لجلسة 12 مايو.

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-إداريا.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لـ7 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الأوقاف"، لجلسة 7 مايو، إداريا.

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-تجديد حبس 4 متهمين سخروا من المواطنين بـ"مقالب على تيك توك"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس المتهمين بتصوير فيديوهات في الشارع للسخرية من المواطنين، وإنزالها على تطبيق "تيك توك" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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