تعليق العمل في مكاتب الشهر العقاري حتى 23 أبريل لتجنب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء، باستمرار تعليق العمل بمكاتب الشهر العقارى وتقديم الخدمات للجمهور، لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل الجارى.

وجاء قرار وزارة العدل بتعليق عمل الشهر العقاري؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء التي من شأنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد.