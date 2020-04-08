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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء، باستمرار تعليق العمل بمكاتب الشهر العقارى وتقديم الخدمات للجمهور، لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل الجارى.
وجاء قرار وزارة العدل بتعليق عمل الشهر العقاري؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء التي من شأنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق العمل في مكاتب الشهر العقاري حتى 23 أبريل لتجنب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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