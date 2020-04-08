شرطة المرافق تتصدى لإشغالات مدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، الأربعاء، حملة مكبرة بقطاع 6 أكتوبر. خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 44 حالة تعد على الطريق العام. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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