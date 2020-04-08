شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي للمستشفى التخصصي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إغلاق المستشفى التخصصي جزئيًا لمدة 3 أيام لحين الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير، مشيرًا إلى أن الغلق إجراء مؤقت لاتخاذ الإجراءات الوقائية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى التخصصي ومدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، الأربعاء، ضمن المتابعة اللحظية لوضع الصحي بالمحافظة، والإجراءات المنفذة ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أن الخدمة الصحية بالمستشفى لم تتأثر ويتم تقديمها بانتظام، مشيرًا إلى أن مستشفى التأمين الصحي قدم خدمة الطوارئ بديلا عن طوارئ المستشفى التخصصي للقيام بأعمال التعقيم والتطهير.