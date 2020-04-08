شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: السماح بخدمة توصيل السلع والمنتجات للمنازل طوال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سمحت بتنفيذ خدمة توصيل كافة السلع والمنتجات للمنازل طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع لتشجيع المواطنين على عدم نزول الشوارع، مؤكدا أن محلات الجزارة والخضروات والدواجن مستثناة من قرار الحظر.
ولفت المتحدث في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إلى أن المحافظين قدموا عرضا لرئيس الوزراء حول التعديات على أراضي الدولة خلال فترة أزمة كوورنا، مشيرا إلى أن رئيس وزراء وجه بشن حملات لا تقودها أي رحمة أو تهاون في التعامل مع المخالفين.
وأوضح أن مرتكبي المخالفات سيحالون إلى النيابة العسكرية، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل المقاولين أيضا، وأن رئيس الوزراء وجه المحافظات بحصر المساحات الخالية التي يمكن استغلالها كجراجات وإسنادها للقطاع الخاص مقابل مبلغ مالي لمواجهة ظاهرة تكدس السيارات في الشوارع.
وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة عدم الانسياق وراء الشائعات حول موعد صرف الإعانة المالية التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أنهم ستلقون رسائل عبر الموبايل بموعد وأماكن الصرف.
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