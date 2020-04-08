شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان: تخصيص قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي للعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم تجهيز قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتوفر به جميع الاشتراطات الطبية من وجود مداخل ومخارج، مع تجهيز 35 سريرا، وتدريب الأطقم الطبية على الاستعدادات من كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي وطرق الوقاية مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

ولفت «غلاب» إلى أن نتائج تحاليل الأطقم الطبية المخالطة للسيدة المسنة التي توفيت بعد إصابتها بكورونا جاءت سلبية لأول 9 حالة منهم، وجارى ظهور باقى نتائج التحاليل لنحو 39 من المخالطين، وهم باستراحة الجامعة يتلقون الرعاية الكاملة، وتم اتخاذ سبل الإجراءات الاحترازية منذ عزلهم من الأحد الماضى حينما ترددت سيدة مسنة على قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى.

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وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن الحالة توفت أثناء محاولة علاجها داخل مستشفى العزل وبناءا على ذلك تم اتخاذ قرار رئيس الجامعة بإغلاق قسم الاستقبال وقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير للمكان، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المستشفى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار «الدهشوري» إلى أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تم تحويل الحالات المرضية الجديدة إلى استقبال مستشفى التأمين الصحى بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تعقيم وتطهير المستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور عبدالله العبيدي، مدير عام المستشفيات الجامعية، أنه تم سحب عينات من المخالطين للحالة التي مكثت أكثر من 15 ساعة داخل المستشفى من أطقم التمريض والأطباء بمستشفى أسوان الجامعى والبالغ عددهم 39 شخصاً والذين تم نقلهم إلى استراحة الجامعة طريق المطار لقضاء فترة الاشتباه والحضانة والمقدرة بـ14 يوماً لحين ظهور نتائج التحاليل اللازمة لهم، مع توفير إدارة الجامعة سبل الرعاية.