شكرا لقرائتكم خبر عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ6342 مواطنًا في البحر الأحمر الأحد المقبل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه سيجري صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة من خلال منظومة الشباك الموحد التابعة للبريد المصري لـ6342 مواطنا بمختلف مدن المحافظة اعتبارًا من الأحد المقبل، ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، في بيان، الأربعاء، أنه جرى تحديد بعض المدارس بمختلف مدن المحافظة لصرف تلك الإعانة بجانب بعض مكاتب البريد، وذلك منعًا للتكدس والزحام تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وبياناتها مدينة رأس غارب «مدرسة الشهيد أحمد العدوي، مكتب بريد بترول غارب، مكتب بريد غارب فرعي ومدينة الغردقة «مدرسة حسن كامل الابتدائية، مدرسة حسين سعيد، مكتب بريد الغردقة فرعي ومدينة سفاجا «مدرسة الثانوية بنات، مكتب بريد سفاجا ثان، مكتب بريد سفاجا البلد، وفي مدينة القصير «مدرسة النصر الابتدائية، مكتب بريد القصير الرئيسي، مكتب بريد القصير ثان مدينة مرسي علم «مكتب بريد مرسي علم ومدينة الشلاتين «مكتب بريد الشلاتين ومدينة أبورماد «مكتب بريد أبورماد ومدينة حلايب «مكتب بريد حلايب».

في السياق، أفاد المحافظ بأن مديرية الأمن سوف تقوم بتوفير الحراسة والتأمين على أن تتولي الإدارة العامة للبريد توفير الموظفين وأجهزة الحاسب والطابعات وأجهزة الشبكة اللازمة لعملية الصرف بمختلف مدن المحافظة.